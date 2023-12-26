Россия возьмет курс на многодетность

Оргкомитет по подготовке к проведению в России Года семьи возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник, 26 декабря, в соцсетях кабмина.