Россия возьмет курс на многодетность

Оргкомитет по подготовке к проведению в России Года семьи возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник, 26 декабря, в соцсетях кабмина.
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