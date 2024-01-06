Можно ли сравнивать денацификацию Украины и уничтожение Газы?

Что хотел сказать Лавров. Что сказал. И с какой целью сказал Дмитрий Родионов Фото: XinHua / Global Look Press Материал комментируют: Андрей Дмитриев Владимир Блинов Заявленные Израилем цели операции в секторе Газа похожи на «демилитаризацию» и «денацификацию», считает глава МИД РФ Сергей Лавров.