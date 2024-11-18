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Царьград

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Небензя предложил Западу забыть идею победить Россию на поле боя

Небензя предложил Западу забыть идею победить Россию на поле боя

Постпред России при ООН напомнил Европе их безуспешные попытки нанести военное поражение России в мировой истории, заявил Василий Небензя.

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