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Гендиректор «Спартака» о том, что если бы ЦСКА позвал кого‑то из игроков красно-белых: «Мы бы отказались от такого предложения»

Ранее хавбек армейцев Хесус Медина перешел в «Спартак». — Мотивация новичков — деньги или верность красно‑белому духу? — Финансовые условия важны, но главное, чтобы они играли и выкладывались.

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