«Поддержка российских семей»: какие выплаты можно получить в 2024 году

Как в 2024 году в России помогут семьям с детьми — читайте материал. Единое пособие на детей и для беременных женщин Сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.
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