World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics) смягчила критерии допуска для российских и белорусских спортсменов, разрешив им участвовать в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.
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