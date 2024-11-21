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Журнал о бизнесе и инвестициях

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World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics) смягчила критерии допуска для российских и белорусских спортсменов, разрешив им участвовать в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

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