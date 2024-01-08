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Впадают ли белые медведи в зимнюю спячку?

Впадают ли белые медведи в зимнюю спячку?

Отвечает Александр Госьков зоолог, сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Многие думают, что животные впадают в спячку потому, что в местах, где они обитают, становится слишком холодно, да и пропитания под снегом и льдом не достать.

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