Мы вам обязательно перезвоним

.и пообещаем перезвонить. С осени прошлого года Украина, которую поддерживает всё прогрессивное и цивилизованное человечество, которой пятьдесят стран шлют старую советскую военную технику и свои сердечки, ожидает, когда конгресс США наконец проголосует за выделение Киеву значительных денежных средств на ведение военных действий.
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