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  • Андрей
    неужели это кто то ещё ест?РОСКАЧЕСТВО НАШЛО...
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    ИЗРАИЛЮ этого никогда не простят, если еще такая "СРАНА" будет существовать!!!журнаГлисты
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    А чего вы ожидали от маразматика? Спросите у него что он ел утром на завтрак 15 минут назад и он вряд ли сможет ответ...Дедушка Байден-ха...

Мы вам обязательно перезвоним

Мы вам обязательно перезвоним

.и пообещаем перезвонить.   С осени прошлого года Украина, которую поддерживает всё прогрессивное и цивилизованное человечество, которой пятьдесят стран шлют старую советскую военную технику и свои сердечки, ожидает, когда конгресс США наконец проголосует за выделение Киеву значительных денежных средств на ведение военных действий.

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