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В Астраханской области на Волге сел на мель иранский сухогруз с кукурузой

В Астраханской области на Волге сел на мель иранский сухогруз с кукурузой

Утром 15 октября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 146-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший по маршруту "порт Астрахань - порт Каспиан", Исламская Республика Иран с грузом .

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