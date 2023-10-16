В Астраханской области на Волге сел на мель иранский сухогруз с кукурузой

Утром 15 октября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 146-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший по маршруту "порт Астрахань - порт Каспиан", Исламская Республика Иран с грузом .