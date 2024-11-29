Выступая на международной конференции Grain From Ukraine («Зерно из Украины») несколько дней назад, просроченный главарь киевской хунты озвучил свеженькую нетленку, рожденную внутри команды КВН Криворожья: «Офицер должен видеть солдата.
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