Сплавить "лишних" в Россию не выйдет: Госдума ответила властям Таджикистана законом о миграции

" Если закон будет принят"... Да народ уже стонет от этих черных тараканов, буквально оккупировавших нашу страну! Посмотрите, что делается хотя бы в Котельниках, где россияне на улицу боятся выходить из-за тучи злобной саранчи, открыто и нагло угрожающей местным жителям. Детей людям на улицу страшно выпускать. На девочек русских там охота идет самая настоящая. Женщины наши слушают оскорбления и насмешки! Жители Котельников уже письмо президенту написали, будучи не в силах терпеть этот беспредел! Разве можно так жить в своей стране?! А власти всё полумеры какие-то и то узаконить не могут оперативно!!! Всё резину тянут... Нужны суровые и неотложные меры, пока страна изнутри не взорвалась!

ВЧ

Владимир Черноморский

Не примут закон о выдворении, все эти инородцы возьмут в руки оружие и устроят геноцид хлеще 90, куда побегут депутаты и правительство, в Европу, в США, вырежут их первым, ну раз не понимают, не принимают жёстких законов, ну значит скоро их всех это и коснётся, не для работы их ввозят, а для кровавой бойни, ну коль не поняли, значит скоро увидят своими глазами, уже вчера это было сделать поздно, столько времени после Крокуса прошло, а они всё сопли жуют и размышляют, а зачем ,не надо, не все такие, ну значит на шкуре своей скоро всё почувствуют и их дети и жены, с подводной лодки ни куда не денутся. За свою продажность и толерантность придется ответить кровью