SHAMAN: рупор патриотизма, на Патриках его не узнают, охрана после угроз и отмена двух концертов

Виктор Фоменко

Да дело не в том, что он зажрался, или не зажрался. Покажите мне наших современных артистов эстрады, которые не зажрались. Вот я например просто вижу его неискренность. Могу ошибаться, но слишком много патриотизма у него, то есть, перебор с патриотизмом, что отталкивает. И вот это вот Шаман на латинице. Что, написать имя/сценический псевдоним на русском языке не комильфо, но патриот дальше некуда. Вот эта на мой взгляд неискренность, она отталкивает, какое-то лицемерие что ли. Ну и цена билетов от 2000 руб. она тоже не способствует посещению концертов в регионах где у многих месячная зарплата на уровне 40-50. В прошлом году у нас в театре были спектакли со многими известными артистами при максимальной стоимости билета 1500.