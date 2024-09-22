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SHAMAN: рупор патриотизма, на Патриках его не узнают, охрана после угроз и отмена двух концертов

SHAMAN: рупор патриотизма, на Патриках его не узнают, охрана после угроз и отмена двух концертов

Техническая причина? Агентство "Артисты и Звезды" сообщило, что концерт певца SHAMAN, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
Да дело не в том, что он зажрался, или не зажрался. Покажите мне наших современных артистов эстрады, которые не зажрались. Вот я например просто вижу его неискренность. Могу ошибаться, но слишком много патриотизма у него, то есть, перебор с патриотизмом, что отталкивает. И вот это вот Шаман на латинице. Что, написать имя/сценический псевдоним на русском языке не комильфо, но патриот дальше некуда. Вот эта на мой взгляд неискренность, она отталкивает, какое-то лицемерие что ли. Ну и цена билетов от 2000 руб. она тоже не способствует посещению концертов в регионах где у многих месячная зарплата на уровне 40-50. В прошлом году у нас в театре были спектакли со многими известными артистами при максимальной стоимости билета 1500.
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14 час.
С
Север
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12 час.
Валентина Литвяк
Зависть опасное чувство, оно пожирает самого завистника
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