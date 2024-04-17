В лесопарках Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки в беседках

Посетители лесопарков Екатеринбурга смогут жарить шашлыки на мангалах, но только внутри беседок. Накануне этот животрепещущий вопрос обсудили депутаты Екатеринбургской думы, посетившие Уктус с инспекцией.
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