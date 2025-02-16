Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо

Андрей Равдин

Что ж вы все такие злые? Ну, дайте "громадянам свита" хоть немного порадоваться, ну, хотя бы через мастурбацию. У них же в последнее время зрада за зрадой. А тут сам ТРАМП подкинул, хоть и хиленькую, а радость. Пускай поскачут, ведь недолго же осталось в самом деле.