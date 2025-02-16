Остатки Украины всем скопом во всех утюгах и унитазах, а также во всех пабликах и чатах отплясывают пэрэможного гопака.
Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо
Комментарии
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Александр Дубков
дурдом,404
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17 час.
Андрей Равдин
Что ж вы все такие злые? Ну, дайте "громадянам свита" хоть немного порадоваться, ну, хотя бы через мастурбацию. У них же в последнее время зрада за зрадой. А тут сам ТРАМП подкинул, хоть и хиленькую, а радость. Пускай поскачут, ведь недолго же осталось в самом деле.
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16 час.
лл
лина любимцева
жЫдо-бандэровцам все равно. ЧТО В КАСТРЮЛЮ, ЧТО ПО КАСТРЮЛЕ (что в лоб что по лбу..)...
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14 час.
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