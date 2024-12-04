«Зимняя сказка»: в Альметьевске к Новому году украсят 17 локаций — фото

Альметьевск готовится к встрече главного зимнего праздника — Нового года. Всего в Нефтеграде будет украшено 17 локаций, каждая из которых станет центром притяжения для жителей и гостей города, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.
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