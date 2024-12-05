Жил такой парень - Василий Шукшин

Советский киноактер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Деревенский парень из Сибирского края трудился на строительстве турбинного завода в Калуге и на тракторном заводе во Владимире.
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