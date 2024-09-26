Учёные разработали новую технологию, позволяющую создавать материалы с атомной точностью для квантовых устройств

Учёные из Национальной лаборатории Оук-Ридж при Министерстве энергетики США разработали новую технологию, которая может привести к созданию новых материалов для устройств, отвечающих критически важным потребностям в области квантовых вычислений и связи.
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