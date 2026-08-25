Мантуров: опытный образец самолета «Освей» появится в 2027 году

Опытный образец российско-белорусского самолета «Освей» планируется получить в следующем году. После этого воздушное судно начнет программу летных испытаний, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
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