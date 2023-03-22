Воздушная тревога объявлена на Украине в Полтавской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога объявлена с 9:41 часов на территории Украины в Полтавской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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