Коллекция работ Фаберже ушла с молотка почти за $7 млн

Частная коллекция изделий Фаберже была выставлена на аукционе Christie's в Лондоне.Общая выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов «Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа» составила 5,2 млн фунтов стерлингов (6,9 млн долларов).
Частная коллекция изделий Фаберже была выставлена на аукционе Christie's в Лондоне.Общая выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов «Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа» составила 5,2 млн фунтов стерлингов (6,9 млн долларов).
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