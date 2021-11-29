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Коллекция работ Фаберже ушла с молотка почти за $7 млн

Коллекция работ Фаберже ушла с молотка почти за $7 млн

Частная коллекция изделий Фаберже была выставлена на аукционе Christie's в Лондоне.Общая выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов «Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа» составила 5,2 млн фунтов стерлингов (6,9 млн долларов).

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