В Курской области появится омбудсмен по правам ветеранов СВО

Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал учреждение новой должности в регионе. Как сообщают «Курские Известия», на заседании правительства 31 августа глава региона заявил о намерении ввести пост Уполномоченного по правам ветеранов специальной военной операции при губернаторе.
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