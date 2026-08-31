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В Курской области появится омбудсмен по правам ветеранов СВО

В Курской области появится омбудсмен по правам ветеранов СВО

Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал учреждение новой должности в регионе.  Как сообщают «Курские Известия», на заседании правительства 31 августа глава региона заявил о намерении ввести пост Уполномоченного по правам ветеранов специальной военной операции при губернаторе.

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