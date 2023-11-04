Чемпионат Департамента охраны Министерства внутренних дел по самозащите.

С 30 октября по 1 ноября 2023 года в Минске проходил Чемпионат Департамента охраны по самозащите, в котором приняли участие сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны в составе команды Могилёвского областного управления Департамента охраны Министерства внутренних дел.