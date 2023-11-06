Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Équipe 4-й раз за сезон – никого не включали туда чаще

Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 и включила в символическую сборную тура.
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