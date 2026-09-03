Михаил Делягин: Единственно возможный мирный план — ударить по Западу в его самое уязвимое место С мифом об «интеллектуальной собственности» пора кончать Михаил Делягин На фото: заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин (Фото: Belkin Alexey / News.
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