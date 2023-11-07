В России предлагают ввести единое пособие для беременных

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления выплаты единого пособия по беременности женщинам по факту регистрации беременности.
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