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Горы в прителецкой тайге покрылись первым снегом на Алтае

Горы в прителецкой тайге покрылись первым снегом на Алтае

Белый "ковер" еще растает, но зима уже напоминает о себе Заснеженная прителецкая тайга на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Первый снег выпал в тайге рядом с Телецким озером.

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