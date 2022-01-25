Диетолог Соломатина рассказала о вреде фруктовых соков

При выборе соков следует отдавать предпочтение напиткам с мякотью. В них содержится клетчатка. Как пояснила агентству городских новостей «Москва» врач-диетолог Елена Соломатина, данные пищевые волокна помогают сдерживать всасываемость сахара.
При выборе соков следует отдавать предпочтение напиткам с мякотью. В них содержится клетчатка. Как пояснила агентству городских новостей «Москва» врач-диетолог Елена Соломатина, данные пищевые волокна помогают сдерживать всасываемость сахара.
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