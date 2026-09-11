Baza: В Бурятии отец случайно ранил сына, защищая его от медведя

В Бурятии мужчина случайно ранил сына, пытаясь защитить его от медведя. Инцидент произошел возле села Инзагатуй, когда парень загонял скот.
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