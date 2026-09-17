Педагог Тверской гимназии № 12 пробился в решающий этап «Учителя года России»

Тверской педагог Алексей Морозов прошёл во второй тур финала конкурса «Учитель года России 2026». Учитель информатики Тверской гимназии № 12 Алексей Морозов вошёл в двадцатку лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России 2026» и продолжит борьбу за звание лучшего педагога страны — сообщает Администрация Твери.