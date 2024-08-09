В Международном уголовном суде зарегистрирован иск против Зеленского

Международный уголовный суд зарегистрировал иск, в котором описываются военные преступления президента Украины Владимира Зеленского, а также экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.
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