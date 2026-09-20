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Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджета

Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджета

То, что раньше было секретом Полишинеля, теперь признано официально: на Украине закончились деньги. Их нет практически ни на что, даже в оборонном бюджете зияет дыра в десятки миллиардов долларов.

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