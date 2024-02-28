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Закон, порядок, государство

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Российские военнослужащие оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки

Российские военнослужащие оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки

Жители благодарят российских военнослужащих за помощь и рассказывают им о том, как непросто жилось в городе, когда там стояли части ВСУ.

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