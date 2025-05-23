Бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа Ахмати замначальника Главного вое.Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, заявил РИА Новости, что его подразделение не берет в плен иностранных наемников, воюющих за ВСУ.