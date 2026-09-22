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Украина получила $841 млн от Всемирного банка

Украина получила $841 млн от Всемирного банка

Всемирный банк передал Украине $841 млн, выделенных под гарантии правительства Канады. Договоренности о выделении средств Украине из резервов Всемирного банка были достигнуты в ходе визита Владимира Зеленского в Канаду в начале сентября.

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