Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Samsung Electronics объявили короткий список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕМИИ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» Имена лауреатов объявят в октябре на ежегодной церемонии вручения премии «Ясная Поляна».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии