Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.