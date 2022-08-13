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Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России

Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

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