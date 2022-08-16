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В августе в Невьянске проходит ОПМ «Мак»

На территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» в период с 15 по 24 августа 2022 года проходит ежегодная оперативно-профилактическая операция «Мак», целью которой является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

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