В августе в Невьянске проходит ОПМ «Мак»

На территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» в период с 15 по 24 августа 2022 года проходит ежегодная оперативно-профилактическая операция «Мак», целью которой является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.