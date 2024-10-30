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Пронедра

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  • tsan tsan
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  • Сергей Мисников
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  • Юна
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Это скоро случится: выдающийся математик озвучил точную дату окончания и победителя СВО

Это скоро случится: выдающийся математик озвучил точную дату окончания и победителя СВО

Это скоро случится: выдающийся математик озвучил точную дату окончания и победителя СВО Ольга ВайленкоРоссийский ученый Григорий Кваша известен своими уникальными методами прогнозирования, сочетающими математические модели и астрологию.

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Комментарии
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Сергей Мисников
Все предсказание.....Это не правда....А математику примешивают для убедительности......
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