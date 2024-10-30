Это скоро случится: выдающийся математик озвучил точную дату окончания и победителя СВО Ольга ВайленкоРоссийский ученый Григорий Кваша известен своими уникальными методами прогнозирования, сочетающими математические модели и астрологию.
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