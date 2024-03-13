Расчленил и спрятал части тела по городу: братчанин получил 9,5 лет колонии за убийство

В Братске суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который совершил убийство своего знакомого. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Иркутской области, в феврале 2023 года мужчина поссорился с товарищем в своей квартире и нанес ему удар ножом в область грудной клетки.