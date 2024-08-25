История и археология: В 17 против воли отца вышла замуж за банкрота, родила 22 ребёнка, с мужем создала кондитерскую империю: Как помогала людям Агриппина Абрикосова

Она была дочерью богатого фабриканта, считалась завидной невестой и могла бы найти для себя более выгодную партию, но влюбилась в простого парня из бедной крестьянской семьи, работавшего курьером в немецкой комиссионерской конторе, и помогла ему вырасти до известного в России кондитерского магната, обучиться языкам и хорошим манерам.