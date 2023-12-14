Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина-2023: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция общения Владимира Путина с гражданами России и журналистами 14 декабря 2023 года.В 12:00 по московскому времени 14 декабря (16:00 нск) начнётся прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
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