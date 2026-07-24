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Царьград

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ООН продлила мандат Фолькера Тюрка на четыре года

ООН продлила мандат Фолькера Тюрка на четыре года

Генассамблея ООН продлила полномочия Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на четыре года.

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