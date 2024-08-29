В России резко подскочил спрос на барберов

Эта профессия стала лидером по востребованности в бьюти-сфере страны За год в РФ средние оклады сотрудников сферы фитнеса и салонов красоты подросли на 24% и составили 68 600 рублей в месяц за полный рабочий день.
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