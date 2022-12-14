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Овечкин – 1-я звезда матча с «Чикаго»: 3+1, 5 бросков и «+3» за 16:55 при 1:55 в большинстве

Александр Овечкин стал 1-й звездой матча с «Чикаго», в котором оформил хет-трик. Капитан «Вашингтона» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (7:3).

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