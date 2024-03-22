Царьград ФОТО: FREEPIK Госдума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта на прохождение военной службы в период спецоперации.
"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам
Комментарии
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Galina Bobryasheva
"Тем, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет". Товарищи, указ читайте! О каких педофилах в окопах говорите?
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12 час.
les
кто сказал, что в тюрьме мрази ? Вы там были ? 70% как минимум там безвинно пасаженные....
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8 час.
Вячеслав Галимов
Читайте внимательно ! Я писал о насильникам и педофилах , но ни как не о всей массе заключённых .
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3 час.
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