"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам

Galina Bobryasheva "Тем, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет". Товарищи, указ читайте! О каких педофилах в окопах говорите?

les кто сказал, что в тюрьме мрази ? Вы там были ? 70% как минимум там безвинно пасаженные....