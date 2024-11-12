Раскрыто, как производители хитрят с размером упаковок

Производители продуктов питания и товаров повседневного спроса активно сокращают количество товара в упаковках в попытках скрыть рост цен, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
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