Российского космонавта, екатеринбуржца Сергея Прокопьева на Земле встретил старший брат

27 сентября завершилась самая длительная миссия в истории МКС. На землю вернулся экипаж корабля «Союз МС23» — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.
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