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Российского космонавта, екатеринбуржца Сергея Прокопьева на Земле встретил старший брат

Российского космонавта, екатеринбуржца Сергея Прокопьева на Земле встретил старший брат

27 сентября завершилась самая длительная миссия в истории МКС. На землю вернулся экипаж корабля «Союз МС­23»  —  космонавты  «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

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