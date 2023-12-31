Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

Чехия, отказавшись от созванного Россией экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Белгороду, проявила трусость и недальновидность, заявил 30 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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