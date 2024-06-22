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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлович отказался от рукопожатия после боя и оттолкнул Волкова

В Саудовской Аравии состоялся бой тяжеловесов UFC Александра Волкова и Сергея Павловича. Волков победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

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