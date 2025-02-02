Премьер Катара призвал начать переговоры по второму этапу перемирия в секторе Газа

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Израиль и движение ХАМАС начать переговоры для обсуждения деталей второго этапа реализации соглашения о прекращении огня в Газе.
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